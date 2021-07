Eeklo weer stapje dichter bij aanleg van ringweg: "Hopelijk kunnen de werken volgend jaar echt starten"

In Eeklo spreken ze al lang over een ringweg, en die zou nu echt concreet worden. De stad hoopt dat de werken in 2022 kunnen beginnen. De eerste stap is in elk geval gezet en dat is een openbare aanbesteding. Die is gestart voor de eerste fase van de ringweg. “De aanbesteding gaat over de aanleg van een nieuwe rotonde die het hele industriegebied moet ontsluiten”, zegt schepen voor Mobiliteit, Christophe De Waele (Open VLD).