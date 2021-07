Eerste mosselen van Vlaamse Banken zijn klaar: "We zijn geen concurrentie voor Zeeuwse mosselen"

Mosselen kweken in de Noordzee is niet zo simpel. Wetenschapper Bert Groenendaal: "Het grootste probleem om in de zee te kweken is eigenlijk de omstandigheden. Je mag niet vergeten dat de Noordzee één van de ruwste zeeën op de wereld is. Dat komt vooral door de beperkte diepte. Dat betekent dus dat er enorme stromingen zijn en dat er veel stormen zijn. De mossel uit Noordzee hangt vrij dicht bij het wateroppervlak. Die voelt die golven en is dus constant in beweging. Dat heeft een effect op die mossel: die is mooi van grootte, zit goed vol en is heerlijk."