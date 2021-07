Dineren in het donker in Brussel: “Pas helemaal op het einde weet je wat je gegeten hebt” 

In het centrum van Brussel, in het Warwick-hotel, kan je in het pikdonker dineren. Dans le Noir is een internationaal concept dat al bestaat sinds 2004. Onder andere in Parijs, Londen en Melbourne is er al zo’n restaurant. Nu is dat er voor het eerst ook in Brussel.

De bedoeling van het restaurant is dat je smaak op een andere manier ervaart. Ook het contact met anderen is anders in het donker. Smartphones zijn bijvoorbeeld niet toegelaten. Die kan je in een kluisje achterlaten.