Ontroostbaar Duits meisje wenst anoniem te blijven en geeft 42.000 euro aan Unicef: "Jullie goedheid komt goed terecht"

Maar er rees één praktisch probleempje: ondanks pogingen van de Duitse pers raakte het meisje niet geïdentificeerd. "Wie is ze toch", die vraag bleef onbeantwoord. Gisteren deed de familie een stap naar voren en vroeg met aandrang de privacy van het kind te respecteren.



Ook wenst de familie de geldsom niét te aanvaarden. "Onze dochter wenst de donaties te schenken aan Unicef. Jullie goedheid komt goed terecht." Hughes die de hele crowdfunding startte, had gehoopt een bedrag van 600 euro op te halen. Intussen staat de teller op maar liefst 42.000 euro.



De familie bedankt ook iedereen uitdrukkelijk voor de steun en de genereuze donaties. Hughes had eerder al kenbaar gemaakt dat, indien het meisje niet gevonden werd, hij het geld zou geven aan liefdadigheidsorganisaties. Nu komen de duizenden euro's dus via Unicef bij andere kinderen - de meest kwetsbare in de wereld - terecht.