Geen nieuwe scholen in buitengewoon onderwijs in Limburg: "Hier zijn er ook wachtlijsten"

"De minister vergeet Limburg en dat is heel jammer", gaat Ria Conings verder. "We moeten ons laten horen in het belang van de kinderen, want de kinderen die geen plekje vinden, komen op een wachtlijst te staan en moeten voorlopig een plekje vinden in het gewoon onderwijs." En dat heeft zo zijn gevolgen: "Soms zijn dat schrijnende toestanden, want het kind komt niet aan z'n trekken en voor de school is het ook niet gemakkelijk om het kind altijd op de juiste manier te begeleiden."

Er komen dus geen nieuwe scholen voor buitengewoon onderwijs bij in Limburg. Maar in onze provincie bouwen buitengewoon onderwijs De Brug Beringen en Opaal Paal wel een extra site op de voormalige school Het Mozaïek. Daar is plaats voor 150 jongeren. 50 plaatsen zijn al ingevuld door eigen leerlingen.