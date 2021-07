Geluidsarm vuurwerk tijdens zomerkermis in Scherpenheuvel-Zichem

Nu beslist is om de kermissen in Scherpenheuvel en Schoonderbuken opnieuw te laten doorgaan, wil de gemeente ook de oude traditie opnemen om vuurwerk af te schieten tijdens de zomerkermis. Een vuurwerk zonder knallen weliswaar, want voor het eerst wordt geluidsarm vuurwerk gebruikt: "Het is alweer twee jaar geleden omdat vorig jaar de kermis door de slechte coronacijfers niet kon doorgaan, maar dit jaar kan het wel", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Het zal ook voor de eerste keer een geluidsarm vuurwerk zijn omdat we het engagement aangegaan hebben om een diervriendelijke gemeente te zijn."