Gloednieuw zwembad van Aalst wordt gevuld met 3,5 miljoen liter water: "Opening is wel pas voor oktober"

Het water loopt in de baden via 2 brandslangen. "Zowel de snelheid als de druk zijn heel belangrijk bij het vullen. En aan de teller kan je dan zien hoeveel liter er in gaat. Zo kunnen we dan later onze rekening maken", klinkt het bij De Ridder.

In een tweede fase moet er ook nog water aangeleverd worden voor de zwembaden van het recreatieve gedeelte. Ook dat zal wat tijd in beslag nemen, maar de opening is pas voor na de zomer. "Op 4 oktober zullen de zwembaden al een eerste keer opengaan voor zwemclubs en scholen en vanaf 29 oktober kan ook het grote publiek komen."