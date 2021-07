Alle 12- tot 15-jarigen zullen komende weken worden uitgenodigd voor coronavaccin

"Tieners kunnen wel iets meer last hebben van bijwerkingen dan 65-jarigen, omdat hun immuunsysteem nog heel goed werkt", zegt kinderarts Petra Schelstraete van het UZ Gent. "Vooral de eerste 2 dagen kan je wat moe zijn, wat hoofdpijn of spierpijn hebben, of wat koorts."

"Maar het is in elk geval een veilig vaccin", zegt professor Schelstraete. "We hebben intussen al meer dan 200 jaar ervaring met vaccins en als er ernstige bijwerkingen zijn, dan komen die vooral voor in de eerste 6 weken. Dus we verwachten niet dat er plots na enkele jaren nog ernstige bijwerkingen gaan verschijnen, zoals onvruchtbaarheid bijvoorbeeld."

Professor Schelstraete benadrukt dat de toestemming van ouders verplicht is, maar dat kinderen tussen 12 en 15 jaarniet kunnen worden verplicht door hun ouders om zich te laten vaccineren. "Omgekeerd: als je ouders het niet willen en jij wel, dan raad ik aan om samen naar de huisarts te gaan om erover te praten."