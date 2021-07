Vlaanderen verliest groot deel watervoorraad: grondwaterstanden in 20 jaar tijd op 70 procent van de meetpunten gedaald

Toch zijn de grondwaterstanden op dit moment hoger dan in juli vorig jaar. Dat komt omdat er in de eerste helft van dit jaar uitzonderlijk veel neerslag is gevallen. Ook juni was in grote delen van Vlaanderen natter dan normaal. In totaal viel er in Vlaanderen gemiddeld 112,92 millimeter neerslag. Dat is ruim 40 millimeter meer dan dat er in een normale maand juni in Ukkel valt (70,8 millimeter).