Situatie hongerstakers in Brusselse Begijnhofkerk escaleert: 200 mensen sluiten zich op en weigeren hulp

De concrete aanleiding? "Ze hebben een brief gestuurd aan premier De Croo met de vraag of hij wil bemiddelen, maar De Croo heeft gezegd dat hij dat niet zal doen en dat staatssecretaris Mahdi verantwoordelijk blijft. Het is duidelijk een wanhoopsdaad van de hongerstakers", legt Michel Genet uit. Hij is directeur van de Belgische tak van "dokters van de wereld", de organisatie van vrijwillig medisch personeel dat de hongerstakers verzorgt.