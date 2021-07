Gewapende overval op scoutskamp in Temse, Scouts & Gidsen Vlaanderen: "Leden hebben niets gemerkt"

Op dit moment is het parket ter plekke, en is er een perimeter rond het scoutsterrein afgezet. Ook een team van slachtofferhulp en van het interventieteam van het Rode Kruis is aanwezig. "De leiding is in shock over wat er gebeurd is", aldus Van Reusel nog. Hoeveel er precies is buit gemaak en welke wapens de overvallers bij zich hadden is niet duidelijk. Politie en parket geven op dit moment (nog) geen commentaar.