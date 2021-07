Inwoners Aarschot beslissen over reuzegrote muurschildering stadhuis

Het idee om met muurschilderingen het centrum op te frissen, vond schepen van Patrimonium Bert Van der Auwera (Open VLD) in andere steden. "Ook in Oostende bijvoorbeeld gebruiken ze muurschilderingen om minder fraaie gevels op te frissen. Dat gaan we nu ook doen op verschillende plekken in het centrum, te beginnen met de zijgevel van het stadhuis van Aarschot."

Een kunstenaarscollectief uit Leuven dat ervaring heeft met muurschilderingen, zal het kunstwerk aanbrengen. Maar eerst mogen de inwoners stemmen voor hun favoriete afbeelding. De ene: een adelaar met een hart, of het andere, de kop van de vogel van veel dichterbij. Stemmen kan via de website van de gemeente.