Katjes net op tijd gered uit brandend appartement in Kortrijk

De brand in een appartement in de Zwevegemsestraat in Kortrijk was al een hele tijd aan het woeden toen de brandweer er aankwam. Toen sloegen de vlammen al naar buiten aan de achterkant van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon nog een nest kittens uit het appartement redden. De buren hadden zich eerder al over de moederpoes ontfermd. De flat boven de uitgebrande flat liep lichte schade op.



Een buurman die te veel rook had ingeademd, moest zuurstof krijgen in de ziekenwagen. Gelukkig raakte niemand gewond. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk.