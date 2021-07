Kom op tegen Kanker en Natuurpunt lanceren wandelpad in Het Vinne

Daarom lanceert Kom op tegen Kanker, in samenwerking met Natuurpunt en de provincie Vlaams-Brabant, het Kom op tegen Kanker-wandelpad in Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. Het pad is 5,5 km lang en halverwege de route staan een paal met een gedicht op van de Brusselse schrijfster Lisette Ma Neza.

Ann Schevenels, gedeputeerde van Provinciedomein Het Vinne, is blij met de keuze van Kom op tegen Kanker. “Deze groene long met zijn rustgevend meer, het grootste binnenmeer van Vlaanderen, is een ideale plaats om tot rust te komen. Het wandelpad versterkt ook het recreatieve aanbod van het domein.”

Ook in de andere Vlaamse provincies zal een Kom op tegen Kanker-wandelpad komen. Praktische informatie over elk wandelpad is te vinden op de website van Kom op tegen Kanker.