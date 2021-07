Kortrijk giet verhaal '1302' in een musical

Er komt een vaste cast van zo’n 25 mensen, daarnaast zoekt de stad Kortrijk 100 figuranten. “Op 11 en 12 september houden we audities. Iedereen die zich geroepen voelt kan hier aan meedoen”, aldus Hillewaere. “We zoeken geen Bekende Vlamingen of professionele zangers en acteurs, maar wel mensen die actief zijn in de lokale muziek- en theaterverenigingen.” De regie is in handen van Jaak Lema, iemand die met zijn aandeel in producties als “14-18”, “40-45” en “Jesus Christ Superstar”, het klappen van de zweep kent.