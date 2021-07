Kotleven heeft geen rechtstreekse invloed op examenresultaten, blijkt uit onderzoek UGent

In de studie werden ruim 1.600 studenten drie jaar opgevolgd, van in hun eerste tot in hun derde jaar. "We vroegen of ze op kot sliepen of heen en weer naar huis pendelden. De socio-economische gegevens werden gekoppeld aan de examenresultaten," legt onderzoeker Simon Amez uit. "We wilden de causale impact meten. En wat blijkt: er is geen oorzakelijk verband. Er is geen positief effect, maar ook geen negatief effect op de resultaten." Geen reden tot ongerustheid dus bij ouders die vrezen voor slechte punten als hun zoon of dochter op kot gaat. Maar ook omgekeerd: "Als de student zegt dat op kot gaan z'n punten zou bevorderen, is dat ook niet waar," lacht Amez.