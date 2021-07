Kan "Latino explosion" in "In the Heights" Belgisch publiek bekoren? Nieuwe musicalfilm loopt nu in de zalen

Na "Mamma Mia" en "Les Misérables" is er nu ook "In the Heights", een nieuwe verfilming van een musical die het enorm goed deed op de planken. "In the Heights" vertelt het verhaal van Usnavi, een twintiger die een kiosk uitbaat in de wijk Washington Heights in Manhattan. In zijn wijk, waar vooral latino's wonen, hebben de mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Zo is er Vanessa, de kapster die graag in een rijkere buurt zou wonen en abuela Claudia die van haar oude dag wil genieten in de Dominicaanse Republiek. Daarnaast is er Nina, die terugkeert van haar eerste jaar op de gerennomeerde universiteit Stanford waar niet alles verliep zoals gedacht...