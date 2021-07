Man trekt mes bij brutale handtasdiefstal in centrum Overijse

Het incident deed zich voor rond 13 uur in de omgeving van de fameuze S-bocht op de overgang van de Waverse- en Brusselsesteenweg in het centrum van Overijse.

“Een vrouw was er aan het wandelen toen ze op een gegeven moment werd aangevallen door een man die haar handtas probeerde af te pakken”, legt korpschef Sébastien Verbeke uit. “Ze liet zich echter niet doen. Op het moment dat er nog een tweede persoon de dame te hulp schoot, trok de aanvaller een mes richting die persoon. Daarop is hij weggevlucht zonder handtas en werd meteen de politie verwittigd."

De agenten hebben de verdachte in twee richtingen benaderd om zeker te zijn dat ze hem ergens tussenin konden klemrijden. "Dat is ook gelukt. De man had bij de tussenkomst van onze mensen het mes nog vast. Hij werd gevraagd om op de grond te gaan liggen en dat heeft hij dan ook gedaan. De verdachte werd vervolgens gearresteerd en zit nu in de cel.”

Zowel het slachtoffer als de persoon die is tussengekomen worden momenteel verhoord. Daarna zal zal ook de verdachte verhoord worden. “Aansluitend zal er dan contact opgenomen worden met het parket om te beslissen wat er verder met de man zal gebeuren”, zegt Verbeke.