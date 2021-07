Muziekodroom en Pukkelpop lanceren het Zomerkwartier

In samenwerking met gelijkgestemde partners uit de regio, zoals De Serre, PXL Music, Villa Basta, heeft Muziekodroom een breed muzikaal programma uitgedokterd. Rock, hiphop, electronica, nightlife en nog meer opkomend talent.



Na meer dan een jaar quarantaine komt eindelijk terug de vrijheid in zicht. En da's volgens de Muziekodroom geen moment te vroeg: "iedereen is hongerig naar feestjes en live muziek", zegt Dries Vanderheyden, directeur van de Muziekodroom in Hasselt. "In samenwerking met onze partner Pukkelpop bouwden we een volledig uitgeruste en professionele concertzaal in openlucht, recht voor onze club. We serveren dit alles in een mini-festival setting voor 200 tot 700 bezoekers in juli, met mogelijke versoepelingen in augustus breiden we uit tot 1000 bezoekers", klinkt het. En vanavond wordt het zomerseizoen meteen afgetrapt met een klepper: Bazart.



"Het was een moeilijk jaar voor de cultuursector, maar we kunnen eindelijk weer ademen. We kunnen dan ook niet wachten om iedereen acht weken lang plezier te doen beleven", aldus de directeur.