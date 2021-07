Mysteries ontrafeld: waar zijn de stieren van den Dam gebleven? 

Vanderbrigghe en Van den Abbeele waren twee directeurs van het slachthuis in die periode. Een snelle blik in het telefoonboek leidde ons naar Guy Vanderbrigghe. "Ja, inderdaad, dat was mijn grootvader. August was zijn voornaam. Maar hij is al in 1978 overleden, ik heb hem amper gekend", klinkt het. "Foto's, een archief? Nee, helaas, ook mijn vader is al overleden."

Van den Abbeele werd dan weer opgespoord dankzij de slagerij op nauwelijks 100 meter van de redactie. "Ik heb de directeur, Omer, goed gekend", vertelt slager Luc Van den Abbeele. "Maar we waren geen familie, hoewel onze naam hetzelfde geschreven is en we allebei uit Appels bij Dendermonde komen. Hij zei altijd wel dat hij eens stamboomonderzoek ging doen, want we leken wel op elkaar." Helaas is ook Omer Van den Abbeele al een tijd geleden overleden.