Haal die lederhosen uit de kast, de Oktoberfeesten in Wieze gaan weer door: "Lange tafels en banken vormen al bubbels"

Rekening houden met de geldende maatregelen op dat moment, is prioritair voor de organisatie. Maar ze hebben er een goed oog op: "We hopen dat iedereen gevaccineerd is tegen dan. En we gaan alles sowieso op een coronaveilige manier doen."

Daarvoor gaan ze in Wieze terug naar de traditie van vroeger en kijken ze naar hun collega's van de Oktoberfeste in München. "Aangezien we aan lange tafels met banken zitten, vormen we op zich al een beetje bubbels. We gaan ook veel meer bediening aan tafel doen zoals ze dat in München doen," legt Mouling uit. "We zijn daarvoor nu al aan het brainstormen hoe we de mensen hun Wiezebier op een ludieke manier aan tafel kunnen brengen."