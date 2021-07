Nederland geschokt door aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries: "Schokkend en niet te bevatten"

Premier Rutte zei op een persconferentie gisterenavond dat Peter R. de Vries "bij uitstek een vertegenwoordiger van de vrije journalistiek" was. Hij noemde de aanslag voorts "schokkend en niet te bevatten". "We hopen allemaal vurig, we bidden, dat hij deze aanslag overleeft."

De Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus spreekt over "een zwarte dag". "Niet alleen voor wie hem dierbaar is of hem kent, maar ook voor onze persvrijheid", zegt hij. "Die vrijheid is nu aangetast. Het raakt journalisten, maar schaadt ook onze samenleving." Hij benadrukte dat de politie alles in het werk stelt om de daders te vinden.