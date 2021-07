Ook Nederlands-Limburg geschokt door aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries

Ook in Nederlands-Limburg wordt er met ontzetting gereageerd op het nieuws over de aanslag op De Vries. Dat meldt de regionale omroep L1. Dankzij de inzet van De Vries kwam er na twintig jaar een doorbraak in de zaak van Nicky Verstappen, het jongetje van 11 dat in 1998 op kamp in Nederlands-Limburg, op de Brunssumerheide, werd misbruikt en vermoord. Er volgde een groot DNA-onderzoek waarna verdachte Jos Brech in Spanje werd opgepakt. Vorig jaar is hij veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar, maar er loopt nog een hoger beroep in de zaak.