Nieuwe babyrobot in Lier krijgt naam van overleden leraar Danny: "Zijn naam weerklinkt bij elke oefening"

Als eerbetoon wordt de nieuwe babyrobot ook genoemd naar collega Danny Peeters die onlangs overleed. Danny gaf les aan de studenten vroedkunde, hij was een van de weinige mannelijke vroedkundigen in Vlaanderen.



"Hij was er enorm trots op om vroedkundige te zijn. Hij lag mee aan de basis van scenariotrainingen en simulatieonderwijs waarbij je zo dicht mogelijk naar de realiteit gaat. Hij coachte de studenten op een manier dat ze voorbereid waren op de praktijk. Tegelijkertijd legde hij de lat zeer hoog vanuit een enorme beroepsfierheid. Iedere student was voorbij Danny gepasseerd vooraleer af te studeren als vroedkundige", zegt Unitmanager Kristel Thijs.



"Bij elke oefensessie met de robot, zal nu Danny's naam weerklinken. We kunnen geen mooiere manier bedenken om Danny levend te houden in de opleiding vroedkunde", besluit Thijs.