Nieuwe hittetechniek om houtworm in Sint-Martinuskerk in Aalst te bestrijden: "We bouwen een soort sauna rond het hout"

In de Sint-Martinuskerk in Aalst bestrijdt een Duitse firma houtworm met een innovatieve hittebehandeling. Daarbij bouwen ze een soort saunaconstructie rond het hout en wordt de temperatuur binnenin langzaam opgedreven. Het is de eerste keer dat in Vlaanderen die techniek gebruikt wordt. Jaren geleden probeerden ze de beestjes in de Sint-Martinuskerk te doden met giftige gassen. "Nu is dat geen optie meer," zegt schepen Karim Van Overmeire (NV-A).