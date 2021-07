Huizenprijzen blijven stijgen, "Er wordt soms hard gevochten om te kopen, maar let op dat je geen kat in een zak koopt"

"We beleven een uitzonderlijke tijd op de vastgoedmarkt omdat er erg veel kandidaat-kopers zijn", zegt Bart Van Opstal van de Federatie van Notarissen. Dat maakt dat de vastgoedactiviteit in ons land hoog blijft. In de eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal transacties met bijna 17 procent tegenover dezelfde periode in 2019. "Er wordt soms hard gevochten om een eigendom te kunnen kopen, waardoor mensen soms halsoverkop iets kopen", zegt Van Opstal.



"Vooral woningen in de centrumsteden zijn heel erg gegeerd. Daar moet je dus snel bij zijn. Maar toch raden we aan om voorzichtig te blijven zodat je geen kat in een zak koopt." Tegenover de eerste jaarhelft van 2020 ligt het aantal transacties 30 procent hoger, maar dat zegt niet zoveel omdat tijdens het coronajaar de vastgoedmarkt een tijdlang stilgelegen heeft.