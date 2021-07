Ontslagnemende premier in Zweden Stefan Löfven kan voort regeren met nieuwe regering

In Zweden heeft het parlement de ontslagnemende premier Stefan Löfven opnieuw tot premier verkozen. Zo komt er een einde aan de regeringscrisis die sinds vorige maand aan de gang was. De sociaal-democraat Löfven nam toen ontslag nadat hij een motie van wantrouwen in het parlement niet had overleefd. Het was de eerste keer in Zweden dat een regering een vertrouwensstemming verloor.