Op- en afstappen veerboot in Antwerpen wordt veiliger nadat peuter (2) in Schelde was gevallen

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening heeft het op- en afstappen aan de veerboot in Antwerpen veiliger gemaakt. Dat gebeurt nadat er anderhalve week geleden een kind in de Schelde is gevallen toen dat het veer wilde nemen. De nadarhekken zijn nu zo geplaatst dat het gat tussen wal en schip volledig dicht is. Later wordt het ponton zelf ook nog aangepast. Bovendien worden op termijn ook alle veren in Vlaanderen doorgelicht op veiligheid.