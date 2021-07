Albert is met z'n 105 jaar de oudste man en oudste oud-strijder van Sint-Niklaas

De kranige 105-jarige woonde tot 3 jaar terug nog alleen, helemaal zelfstandig. Hij reed ook tot z'n 92e met de wagen. Albert verloor z'n vrouw 27 jaar geleden en is sindsdien weduwnaar. Samen met een andere vrouw, die ook 105 is, is hij nu de oudste inwoner van Sint-Niklaas. Z'n verjaardag zelf vierde hij in intieme kring. Nu zaterdag, 10 juli, wordt hij uitgebreider in de bloemetjes gezet en komt de harmonie van Belsele voor hem spelen in het woonzorgcentrum.