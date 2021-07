Poolse en Rotterdamse verdachten van aanslag op Nederlandse journalist Peter R. de Vries blijven in de cel

Opvallend is dat de Vries net voor hij neergeschoten werd, te gast was op het tv-programma RTL Boulevard, waarvan de studio in de buurt ligt. Hij had het daar over een eerdere moordpartij in Nederland, maar het is niet duidelijk of wat hij daar vertelde, te maken had met de aanslag tegen hem. De Vries was een bekend onderzoeksjournalist die jarenlang een eigen tv-programma had waarin hij onopgeloste misdaden probeerde te ontrafelen. Dat maakte hem uiteraard niet populair in het misdaadmilieu, al had hij daar ook wel goede contacten.