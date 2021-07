President Jovenel Moïse van Haïti is door gewapende bende doodgeschoten in zijn paleis

Volgens de premier zullen de politie en het leger de orde handhaven en is de situatie onder controle, maar dat klinkt nogal hol kort nadat een president is vermoord in zijn eigen paleis. Het is ook niet duidelijk wie die "buitenlandse elementen" zijn. Blijkbaar verwijst premier Joseph naar buitenlandse huurlingen, maar details daarover zijn er niet.

De moord op de president is een voorlopig hoogtepunt in een crisis die al woedt sinds het begin van dit jaar en in feite al sinds de verkiezing van Moïse tot president vijf jaar geleden.