Rechter veroordeelt "rampfotografen" die foto's hebben verspreid van dodelijk verkeersongeval in Gent

Het ongeval vond in alle vroegte plaats tijdens de Gentse Feesten van 2019. Na een nachtje stappen, trokken 4 vrienden uit het Gentse huiswaarts met de wagen. Het was die ochtend bewolkt en de baan lag er glad bij. Op de Dendermondsesteenweg in Destelbergen liep het fout: de bestuurder verloor de controle over het stuur na een flauwe bocht, waarna zijn wagen van de baan ging. Het voertuig knalde tegen de gevel van een woning en kwam abrupt tot stilstand tegen een verlichtingspaal. De passagier die vooraan zat, kwam ter plaatse om het leven. Een andere inzittende raakte levensgevaarlijk gewond.

De bestuurder van de wagen reed te snel en had net geen twee promille alcohol in zijn bloed. Hij werd in het voorjaar veroordeeld door de politierechtbank.