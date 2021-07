Acteur Robert Downey Jr. verliest vader en filmmaker Robert Downey Sr.: "Je was optimistisch tot het einde" 

Het laatste wapenfeit van Robert Downey Sr. in de filmwereld dateert van 2011. Toen acteerde hij naast Eddie Murphy, Ben Stiller en Casey Affleck in "Tower Heist". In tegenstelling tot zijn zoon Robert Downey Jr., die onder meer in opspraak is gekomen door druggebruik en wapenbezit, is er over het privéleven van Robert Downey Sr. een pak minder bekend.



Vader en zoon Downey zijn tijdens hun carrière in de filmsector ook zelden samen op de rode loper verschenen. Downey Jr. maakte als vijfjarige wel zijn debuut als acteur in een film van zijn vader, "Pound". Het blockbustersucces van Iron Man maakte Downey Jr. een tijdlang een van de best betaalde acteurs in Hollywood. In 2010 heeft hij zijn eigen productiehuis opgericht, waarmee Downey Jr. nog meer in de sporen van zijn vader is getreden als filmmaker.

Downey Sr. is drie keer getrouwd geweest, en heeft naast Robert Downey Jr. nog een dochter Allyson uit zijn eerste huwelijk. Zijn weduwe is bestsellerauteur Rosemary Rogers, die Robert Downey Jr. ook eert in zijn Instagrampost. "Je bent een heilige, onze gedachten zijn bij jou, en we bidden voor jou", schrijft hij.