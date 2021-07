Sammy Mahdi op bezoek bij zomerklas in Kampenhout: "Zomerklassen zijn dit jaar nog belangrijker"

Staatssecretaris Sammy Mahdi is vandaag op bezoek geweest in basisschool De Toverberg in Berg. Daar kunnen kinderen deze zomer twee weken zomerklassen volgen. “Wij werken met kleine groepjes, vooral rond rekenen, spelling en lezen”, zegt directeur van De Toverberg Fanny Cabie. “We spitsen ons toe op de basis die ze echt nodig hebben om de rest van de lessen te kunnen. Elke dag is er een herhalingsles in de namiddag in de vorm van het spel. De dingen die de kinderen moeilijk vonden in de voormiddag, worden dan in dat spel verwerkt.”

Sammy Mahdi juicht de zomerklassen toe. “Voor heel wat kinderen is de coronacrisis niet gemakkelijk geweest. Ook voor ouders was het moeilijk om te proberen hun kinderen bij te spijkeren van thuis uit. Af en toe kon het op school, maar als een klasgenoot of de leerkracht ziek werd, moest iedereen weer thuisblijven. De zomerklassen zijn dit jaar dus nog belangrijker dan voorgaande jaren.”