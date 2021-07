Voorwaardelijke celstraffen voor internetbelagers van Frans tienermeisje dat islam beledigde

Mila was 16 toen ze ruim een jaar geleden op Instagram filmpjes postte waarin ze felle kritiek uitte op de islam. "In de Koran staat alleen maar haat. De islam is kak. Ik heb het recht om uw godsdienst te beledigen, dat is helemaal niet racistisch. Ik steek mijn vinger in het gaatje van uw God", zei ze onder meer.