Turnhout deelt 600 zandzakjes uit tegen wateroverlast: "Maar we moeten ze zelf nog vullen"

Begin juni werd de stad getroffen door een wolkbreuk, waardoor een viertal straten en heel wat kelders onder water liepen. Om gelijkaardige scenario's in de toekomst te voorkomen, verstuurde de stad een brief naar de inwoners van de getroffen straten met de vraag of ze zandzakjes en wit-rood lint wilden. Daar hebben intussen al zo'n 600 mensen op gereageerd.