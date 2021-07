"Publiceren": minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil vaccinatiegraad van zorgpersoneel openbaar maken

Vooral de cijfers in Brussel zijn opvallend. "Het is meer dan een ernstig probleem dat er in Brussel in de woonzorgcentra soms niet een op de twee personeelsleden zijn ingeënt. Ik kan niet begrijpen dat iemand die in de zorgsector werkt zichzelf niet laat vaccineren. Dat gaat er bij mij niet goed in. Ik vind dat onverantwoordelijk en niet professioneel", zegt Vandenbroucke.

Volgens Vandenbroucke moeten de directies van alle instellingen in kaart brengen hoeveel personeelsleden gevaccineerd zijn. "Er moeten bijkomende inspanningen gedaan worden om meer mensen die in zorginstellingen werken te vaccineren. Het probleem is er niet alleen in Brussel."