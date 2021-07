Vaccinatiecentrum Mechelen hangt Vlaamse topwerken: "Om kwartier wachttijd na prik aangenaam door te brengen"

Het is Hans Bourlon, van Studio 100 die eerder al zijn sporen verdiende met de tentoonstelling Kunstuur in Mechelen, die op het idee kwam. "Ik werk hier één keer per week als vrijwilliger. Ik heb in een ver verleden trouwens ooit nog een Rode Kruis brevet gehaald. Het viel mij op dat mensen enkel naar een zwarte muur kunnen kijken. Ik dacht dat het wel fijn zou zijn om op die lege muren schilderijen te hangen. We hebben nu vier hele grote werken uit privéverzamelingen naar hier gebracht. Ze zijn verzekerd en worden bewaakt. Mensen vinden op de stoel voor hen een QR-code met meer uitleg over de schilderijen", zegt Bourlon.