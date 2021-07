Van Quickenborne (Open VLD): "Ook hier bedreigingen tegen journalisten door georganiseerde criminaliteit"

"De situatie in Nederland is niet vergelijkbaar met ons land, maar we moeten niet naïef zijn", zegt Van Quickenborne. ""Ook bij ons is de georganiseerde criminaliteit steeds sterker en brutaler aanwezig." Hoe uit zich dat concreet? "We hebben de geweldplegingen in Antwerpen gezien, maar we hebben ook gezien dat er meer corruptie is en dat de georganiseerde criminaliteit zich verspreidt in de gewone geledingen van de maatschappij."