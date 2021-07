Veilig uitgaan in Roeselare met preventiebox "Hou je maten in de gaten"

De preventiebox wordt aangevuld met een preventiefilmpje dat speciaal voor de gelegenheid werd gemaakt. Het is een oproep naar jongeren en volwassenen om mekaar in de gaten te houden en mekaar te helpen in moeilijke momenten, bijvoorbeeld als er iemand ziek wordt of als er iemand slachtoffer is van overmatig drank- of drugsgebruik. Het preventiepakket kan je gratis lenen bij de stad. Het preventiefilmpje vind je via deze link.