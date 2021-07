Vlaams minister Dalle (CD&V): "Dat ene uurtje zwemmen in Brussels zwembad is gericht op álle vrouwen"

Dalle is best te vinden voor een identitair debat, zegt hij, maar niet "ten koste van een mooi burgerinitiatief". Hij wijst op gelijkaardige initiatieven in Antwerpen, Waregem, Evergem en Maasmechelen.

"Als je de N-VA en Vlaams Belang moet geloven, is de invoering van een apart zwemuur voor vrouwen niets minder dan de invoering van de sharia in Brussel", schertst Jos D'Haese (PVDA). "Erger nog: kennen jullie de "Basic Fit Ladies"? Dat is een fitness alleen voor vrouwen. Ik zou dat eens uitspitten, want wie zegt dat die loopbanden misschien wel naar Mekka staan gericht en dat dat niet stiekem een moskee is?"

"In Waregem bestaat er al sinds 1976 een apart zwemuur voor vrouwen. Het Molenbeek van de Leievallei!", gaat D'Haese door op zijn elan. "De islamisering is daar al in de jaren 70 begonnen!"