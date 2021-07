Voortaan picknicken zonder afval achter te laten in Mechelen: "Geen vuilnisbak in de buurt"

Vandaag is in het Vrijbroekpark in Mechelen een afvalvrije picknicktafel in gebruik genomen. De tafel werd gemaakt uit hout van omgewaaide bomen uit het park en er is geen vuilnisbak in de buurt. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen afval weer mee naar huis neemt. " We willen mensen aansporen om op een duurzamere manier om te gaan met hoe ze eten."