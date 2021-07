Primeur: DJ mixt eeuwenoude beiaardmuziek met hippe techno "Geslaagde combinatie"

"Ik hou wel van een goeie uitdaging", lacht DJ Goldfox. "En de beiaard is tot nu toe wel de grootste uitdaging die ik ben aangegaan in mijn leven." Tijdens de lockdown hadden zowel beiaardier Jan Verheyen als Goldfox tijd om te experimenteren. "Het is zeker voor herhaling vatbaar", besluit beiaardier Jan Verheyen. "Maar dan gaan we voor een marathonset van 4 uur."

"De beiaard was voor mij altijd een achtergrondinstrument in een stad", bekent Goldfox. "Maar nu besef ik pas hoe belangrijk de beiaard is in onze cultuur en in de muziekgeschiedenis in het algemeen."