Misdaadjournalist Tim Lescrauwaet geschokt maar niet verbaasd over de aanslag op Peter R. De Vries: "Ik ben zelf ook al eens bedreigd"

Peter R. De Vries is niet de enige journalist die al doodsbedreigingen kreeg. Ook misdaadjournalist Tim Lescrauwaet heeft er al ervaring mee. "Ik heb niet de pretentie om mijzelf te vergelijken met Peter R. De Vries", verduidelijkt Lescrauwaet. "Die man is zeer bekend in Nederland, bracht een nieuwe wending in een aantal belangrijke, onopgeloste zaken. Mijn impact is veel kleiner. Maar het is toch wel schrikken als collega-misdaadverslaggever dat zo iets kan gebeuren."

"Hoewel: ook ik ben ooit al bedreigd nadat ik had zitten wroeten in een zaak. Ik kreeg een e-mail binnen met de boodschap dat een brand snel gesticht is en daarna een duidelijke omschrijving van het appartement waar ik toen woonde."