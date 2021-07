Willen jonge tieners wel een vaccin tegen het coronavirus?

Een vader van een van de jongeren vindt de prik voor jongere tieners wel een goede zaak. "Ik ga het mijn zoon aanraden, omdat we graag op vakantie gaan. Dat gaat veiliger zijn als hij vaccineerd is." Een grootvader is het er volmondig mee eens. "Dan krijgen ze ook weer meer vrijheid en kunnen ze vaker bij ons op bezoek komen hé. Met dat vaccin kunnen ze er mee voor zorgen dat we sneller van die corona af zijn."