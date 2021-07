""Zeg 'ns Aaa" had plots miljoenen kijkers. Daarna is het nooit meer uit mijn leven weggegaan!"

Cornelissen was, naast "Zeg ‘ns Aaa", ook te zien in series als "Baantjer" en "Spijkerhoek", en hij versierde zelfs een rolletje in de Jackie Chan-film "Who am I?". In 2012 speelde hij de rol van manager in "K3 Bengeltjes". Daarnaast vertolkte hij verschillende rollen in gevierde theaterproducties, zoals "Glazen speelgoed" met Ellen Vogel, "Piaf" met Liesbeth List en "Loslopende vrouwen” met Kitty Courbois.

Toch besloot hij het in 2001 over een andere boeg te gooien en startte met zakenpartner Ruud de Graaf het theaterbureau DeGraaf&Cornelissen, waar hij zich ontpopte als artistiek directeur. In maart 2018 concludeerde hij alvast op NPO Radio 5: "Ik mis het acteren absoluut niet. Zeker weten!"

Maar uiteindelijk zal de naam van Hans Cornelissen, die dus donderdag 65 kaarsjes mag uitblazen, verbonden blijven aan "Zeg ‘ns Aaa", een serie "waarmee we ontzettend veel mensen plezier gedaan hebben":