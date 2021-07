In Brakel kom je tijdens het wandelen voortaan tot rust bij een zeven meter hoge libelle

Volgens gedeputeerde Leentje Grillaert zijn de rustpunten een aanvulling op de wandelnetwerken in de Vlaamse Ardennen: "In het voorjaar lanceerden we al een uitkijkpunt in Maarkedal. Nu hebben we de majestueuze libelle in Brakel. Het kunstwerk zorgt voor beleving op ons wandelnetwerk Bronbossen. Het is volgens mij een extra reden om de Vlaamse Ardennen te verkennen en wandelaars kunnen er ook in alle rust van genieten."