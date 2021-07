Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma heeft zich aangemeld bij gevangenis

"Zuma heeft besloten zich te houden aan het aanhoudingsbevel. Hij is op weg naar een correctionele inrichting" in de provincie Kwazulu-Natal, zo wordt gemeld via Twitter. De mededeling komt er nauwelijks enkele minuten voor het verstrijken van de uiterste termijn. De rechtbank had bepaald dat Zuma zich ten laatste om middernacht moest aangeven. Een konvooi van een tiental wagens had een half uur eerder de woning van Zuma verlaten.

Het voormalige staatshoofd werd vorige week door het Grondwettelijk Hof tot een effectieve gevangenisstraf van vijftien maanden veroordeeld voor minachting van het gerecht, omdat hij meermaals weigerde te getuigen in het kader van onderzoeken naar corruptie.

Het is de eerste keer dat een voormalige president van het land een celstraf aangesmeerd krijgt. Zuma was president van 2009 tot 2018. Maar zijn ambtstermijn was overschaduwd door aantijgingen van corruptie.

Aanvankelijk was beslist dat Zuma zich ten laatste zondagavond moest aanmelden aan de gevangenis. Maar de ex-president heeft verschillende pogingen ondernomen om die beslissing te laten herzien. Het Zuid-Afrikaanse Hooggerechtshof zal zich op 12 juli ook buigen over Zuma's vraag om de celstraf te schrappen.

Volgens de Zuid-Afrikaanse media argumenteren de advocaten van de 79-jarige ex-president dat een celstraf levensbedreigend is, gezien zijn slechte gezondheid. Daarom komt hij in aanmerking voor een herziening van de straf, stellen ze.