12.000 extra Johnson & Johnson-vaccins in Spoor Oost in Antwerpen: "Ook voor wie uitnodiging kreeg voor ander vaccin"

Wie wil, kan zich vanaf vandaag aanmelden via de QVAX-lijst of de infolijn. De oproep is voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Jongeren van 16 en 17 komen niet in aanmerking omdat zij alleen een vaccin van Pfizer mogen krijgen. Als je al een uitnodiging had gekregen voor een ander vaccin, kan je jezelf via QVAX nog opgeven voor Johnson & Johnson.

Opvallend: ook wie al een afspraak had voor een ander vaccin, kan dat nog omruilen. Zelfs wie een eerste uitnodiging al geweigerd had, mag zich nu opgeven voor de Johnson & Johnson-prik. Dat kan via de corona-infolijn (03 435 95 55), wel pas vanaf deze namiddag om de medewerkers niet te overbelasten. "Ik hoop dat veel mensen op het aanbod zullen ingaan", zegt Van Doesburg. "Als je je vandaag registreert, word je begin volgende week al geholpen."