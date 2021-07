4 tot 6 jaar cel voor uitbaters van eerste Limburgse crystal methlab

De politie viel het drugslab op 15 oktober vorig jaar binnen. De politie was getipt dat er een indringende chemische geur hing in de buurt en hield de kippenstal al geruime tijd in het oog. In de stal - die gehuurd werd door een zestigjarige man uit Maasmechelen - vond de politie vier ketels van 1000 liter waarin de crystal meth geproduceerd werd. Er stond ook nog eens 15.000 liter afvalstoffen. Een groot deel van de chemische afvalstoffen belandde rechtstreeks in de riolering.